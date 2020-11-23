وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة الماليَّة في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الأنبار، تمكَّن، بعد قيامه بتدقيق المعاملات التقاعديَّة وكتاب صحَّة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات الصادر عن دائرة صحَّة المحافظة، من ضبط (13) معاملةً مُزوَّرة".



وأضافت إن "الفريق نجح في هذه العمليَّة بإيقاف هدر مبلغ (1,300,000,000) مليار دينار، لافتة إلى أنه تمَّ ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بالموضوع"، مبينة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر ايقاف هدر أموال عامة بضبط معاملات مزورة بتقاعد الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.