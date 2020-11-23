إسرائيل تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع الإمارات

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التصويت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هذه هي الدولة العربية الأولى التي نوقع معها مثل هذا الاتفاق وهذه خطوة ستسهل السياحة المتبادلة".
وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف لإسرائيل، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب.
وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف لإسرائيل، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب.
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