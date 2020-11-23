قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل معارضين بالمكسيك

وذكرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة، كانت قادمة من مكسيكو سيتي.

ووصلت عدة فرق من رجال الإنقاذ والأطباء إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب.



وبحسب شهود عيان، تجاوز سائق الحافلة الحد الأقصى للسرعة، وفقد السيطرة عليها. وبدأت السلطات الإقليمية المختصة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.