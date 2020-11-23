موريتانيا تعلن الحداد بوفاة رئيسها الأسبق

وتوفي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي يعتبر الرئيس السابع لموريتانيا، ليل الأحد/الاثنين، في العاصمة نواكشوط إثر وعكة صحية مفاجئة.
وكان ولد الشيخ عبد الله تولى رئاسة موريتانيا في الفترة من 19 أبريل 2007 حتى السادس من أغسطس 2008.
وولد الشيخ عبد الله يعد أول رئيس مدني يحكم موريتانيا، وذلك بعد فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد.
وكان الرئيس الراحل قد شغل عدة مناصب وزارية على فترات متفاوتة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
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