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رئاسة الحشد تكلف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيئة

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كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.

وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية.
يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.

 

وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة٢٠١٠.

 

وحين استباحة داعش الارهابي للمدن العراقية شارك منذ اليوم الاول بالحشد الشعبي تلبية لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠.


وللعبودي العشرات من الدراسات والبحوث في المجالات العسكرية والأمنية،وقد شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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