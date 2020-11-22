رئاسة الحشد تكلف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيئة

كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي، الاحد، الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي بمنصب أمين سر الهيئة.
وجاء تكليف العبودي بعد ان شغل منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية.
يذكر أن الفريق الركن الحقوقي تحسين عبد مطر من مواليد عام ١٩٦١ وهو خريج الكلية العسكرية العراقية دورة ٦٣ في ١٩٨١/٧/١٤ وحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.
وعمل مستشارا أمنيا في وزارة الداخلية عام ٢٠٠٥ وعضوا في الجمعية الوطنية آنذاك، كما شغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الدورة الأولى ومعاونا للجنة المسائلة والعدالة حتى سنة٢٠١٠.
وحين استباحة داعش الارهابي للمدن العراقية شارك منذ اليوم الاول بالحشد الشعبي تلبية لفتوى المرجعية لمواجهة العصابات الظلامية وكلف مديرا عاما لعمليات الحشد الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها كلف مستشارا لرئيس هيئة الحشد في عام ٢٠٢٠.
وللعبودي العشرات من الدراسات والبحوث في المجالات العسكرية والأمنية،وقد شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات داخل العراق وخارجه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحشد تكلف الفريق الركن تحسين العبودي بمنصب أمين سر الهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.