الخفاجي والاعرجي يناقشان حماية المنتج الوطني واجراءات المنافذ

ناقش وزير الزراعة محمد الخفاجي، الاثنين، مع مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي آليات حماية المنتج المحلي وتشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية.

وقال بيان لوزارة الزراعة تلقته الخليج 365، ان "وزير الزراعة محمد الخفاجي، التقى مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، لمناقشة الية حماية المنتج المحلي وتشديد الاجراءات على المنافذ والسيطرات الحكومية، ومنع دخول المواد المهربة".



واشار الخفاجي وفقا للبيان الى ان "دخول المواد المهربة، يؤثر سلبا على تطوير القطاع الزراعي، من خلال سياسة الاغراق للاسواق المحلية"، داعيا الى "انشاء سيطرات محكمة في اطراف ديالى وصلاح الدين، للحد من دخول المواد المهربة".

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