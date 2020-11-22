الزوراء يفتقد خدمات جلال حسن ومحمد رضا في مواجهة الكلاسيكو

ويغيب ثنائي الفريق بسبب اصابتهما بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب الوطني في الامارات مما تسبب بغيابهما عن مواجهة المنتخب الوطني الاخيرة امام اوزباكستان في الامارات بسبب الاصابة بالفيروس.

واجرى فريق النوارس مرانه الاخير على ملعب كربلاء القديم، اليوم الاحد، استعداداً لمواجهة الغد امام الخصم التقليدي القوة الجوية.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على ملعب كربلاء الدولي.