مكتب حمودي يصدر بياناً بشأن تواجد عبد الإله في مقر الاولمبية

وانتخب عبد الاله رئيساً للجنة الاولمبية في انتخابات المكتب التنفيذي في الـ14 من الشهر الجاري.

وتقدم رعد حمودي و19 اتحاداً رياضياً بشكوى ضد الانتخابات لدى الاولمبية الدولية، لتقرر الاخيرة تجميد نشاط الاولمبية العراقية.



وذكر مكتب حمودي في بيان أنه "في سابقة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة العراقية ، وتزيد من حدة اختناقها ، بتحدي وعدم اذعان لقرارات لأهم مؤسسة رياضية دولية ( اللجنة الاولمبية الدولية ) ، حيث قام ( سرمد عبدالاله محمد ) باقتحام مبنى اللجنة الاولمبية العراقية , والاستيلاء على مكاتبها ، واصدار اوامر وقرارات خارج صلاحياته ، بما ينذر بعواقب وخيمة".

واضاف "في ما اذا وصلت معلومات حتى وان كانت عبر وسائل الاعلام الى اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي واللذان يراقبان عن كثب مجريات الامور في العراق ، ونحن بدورنا ، ومع يقيننا بأن هذا الاجراء يمثل سلوكا شخصيا من قبله ولأجل تفويت الفرصة على مخططاته لخلط الامور ودفع الاولمبية الدولية تجاه رد فعل دولي مفاجىء ، سنسلك جميع الطرق التي خولنا اياها القانون تجاه هكذا اجراءات غير قانونية".



واعلن مكتب عبد الإله، اليوم الاحد، مباشرته بعمله رئيساً للجنة الاولمبية.