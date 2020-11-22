الداخلية تعلن اعتقال متهمين بخطف وقتل الناشطين والإعلاميين

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال متهمين بخطف وقتل الناشطين والإعلاميين.
وقالت الوزارة وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على العديد من المتهمين بخطف وقتل الناشطين والإعلاميين"، مؤكدة "عزم الحكومة على نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية".
وأضافت أن "القوات الأمنية باتت تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تمكنها من مسك الأمن"، مشيرة الى أن "التهديدات الآن تتمثل بالجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية".
وتابعت "اتخذنا العديد من القرارات لتقليل موضوع الرشى والفساد الإداري في تشكيلاتنا".
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