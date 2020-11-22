تغريم رئيس نادي الديوانية 5 ملايين دينار بسبب تصريحاته الصحفية

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2020-11-22 | 17:39
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اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تغريم رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بسبب تصريحاته على حكم مباراة فريقه امام الكرخ.
وذكرت التطبيعية في بيان ان "لجنةُ الانضباط في الهيئة التطبيعية قررت معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي".
واضافت "لدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الاعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة اعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1)".
واضافت "لدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الاعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة اعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1)".
وبينت اللجنة ان "في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام".
المحرر: محمد خليل
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