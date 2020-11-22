القيثارة تعزف موسيقى الانتصار بفوز صعب على فريق القاسم

ويدين الشرطة في فوزه الى اللاعب مازن فياض، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بانتصار مثير للقيثارة الخضراء.

الفوز وضع الشرطة في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما وضع فريق القاسم في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

