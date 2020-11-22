القيثارة تعزف موسيقى الانتصار بفوز صعب على فريق القاسم

2020-11-22 | 17:28
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استعاد فريق الشرطة نغمة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه فريق القاسم 1-0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي لحساب مباريات الاسبوع الرابع من الدوري الممتاز بكرة القدم.
ويدين الشرطة في فوزه الى اللاعب مازن فياض، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتنتهي المواجهة بانتصار مثير للقيثارة الخضراء.
الفوز وضع الشرطة في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما وضع فريق القاسم في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.
الفوز وضع الشرطة في وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما وضع فريق القاسم في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.
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