إيران تتوعد بسحق أي محاولة إسرائيلية لضرب دورها 'الاستشاري' في سوريا‎

توعدت إيران، الأحد، بهزيمة أي محاولة إسرائيلية للنيل من دورها في سوريا، وقالت إن عصر هجمات "الكر والفر" في سوريا من جانب إسرائيل قد انتهى.

وقال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت: "النظام الصهيوني يدرك تمام الإدراك أن عصر الكر والفر انتهى ومن ثم فهو في غاية الحذر".

وتنفي إيران وجود قوات عسكرية لها في سوريا، وتقول إنها أرسلت قوات خاصة إليها بصفة مستشارين عسكريين. وتقول طهران إنها سترسل مستشارين عسكريين إلى سوريا ما دام ذلك ضروريا.

ويوم الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجمات شملت ثمانية أهداف، منها مقر رئيسي لإيران في مطار دمشق الدولي، وموقع سري ”لميليشيا“ يستخدم كمنشأة لاستضافة وفود إيرانية رفيعة عندما تأتي إلى سوريا للعمل.

وقال خطيب زادة "وجود إيران في سوريا استشاري وبالطبع إذا عرقل أحد هذا الوجود الاستشاري فسيكون ردنا ساحقا".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم خمسة إيرانيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سقطوا قتلى في الهجوم.

وقال خطيب زادة "أنا لا أؤكد استشهاد جنود إيرانيين في سوريا".