برشلونة يُعلن التشخيص النهائي لإصابة بيكيه ويحدد مدة غياب روبرتو

وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد والتي خسرها العملاق الكتالوني 1-0 على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وكان بيان برشلونة بالأمس قد أشار إلى أن بيكيه يعاني من إصابة بالتواء في الركبة اليمنى وروبرتو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.



ولكن بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، تبين أن بيكيه مصاب بالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي بنفس الركبة، ولم يحدد برشلونة مدة غيابه.

بينما أظهرت فحوصات روبرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة من الفخذ الأيمن وستكون مدة غيابه شهرين تقريبًا.