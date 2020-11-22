برشلونة يُعلن التشخيص النهائي لإصابة بيكيه ويحدد مدة غياب روبرتو

2020-11-22 | 16:05
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أصدر نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا يحدد من خلاله التشخيص النهائي لإصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جيرارد بيكيه، ويُعلن مدة غياب زميله، سيرجي روبرتو.
وكان بيان برشلونة بالأمس قد أشار إلى أن بيكيه يعاني من إصابة بالتواء في الركبة اليمنى وروبرتو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.
ولكن بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، تبين أن بيكيه مصاب بالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي بنفس الركبة، ولم يحدد برشلونة مدة غيابه.
بينما أظهرت فحوصات روبرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة من الفخذ الأيمن وستكون مدة غيابه شهرين تقريبًا.
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