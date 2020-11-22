اخبار العالم / اخبار العراق

برشلونة يُعلن التشخيص النهائي لإصابة بيكيه ويحدد مدة غياب روبرتو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-11-22 | 16:05

برشلونة يُعلن التشخيص النهائي لإصابة بيكيه ويحدد مدة غياب روبرتو

153 مشاهدة

أصدر نادي المنافس في بطولة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا يحدد من خلاله التشخيص النهائي لإصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، جيرارد بيكيه، ويُعلن مدة غياب زميله، سيرجي روبرتو.
وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة الأمس أمام أتلتيكو مدريد والتي خسرها العملاق الكتالوني 1-0 على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وكان بيان برشلونة بالأمس قد أشار إلى أن بيكيه يعاني من إصابة بالتواء في الركبة اليمنى وروبرتو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.


ولكن بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، تبين أن بيكيه مصاب بالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي بنفس الركبة، ولم يحدد برشلونة مدة غيابه.

بينما أظهرت فحوصات روبرتو أنه يعاني من تمزق في العضلة المستقيمة من الفخذ الأيمن وستكون مدة غيابه شهرين تقريبًا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُعلن التشخيص النهائي لإصابة بيكيه ويحدد مدة غياب روبرتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"