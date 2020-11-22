اقدم اهالي منطقة الشعلة في الناصرية، الاحد، على قطع طريق رئيسي امام حركة السير للمطالبة باقالة مسؤول محلي. وقال مراسل الخليج 365، ان اهالي منطقة الشعلة في مدينة الناصرية قطعوا مساء اليوم الطريق العام بالقرب من تقاطع الرايات، بواسطة الاطارات المحروقة. واضاف ان الاهالي طالبوا بإقالة مدير بلدية قسم الشموخ ومدير بلدية الناصرية بسبب تردي الواقع الخدمي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اهالي الشعلة يقطعون طريقا رئيسيا للمطالبة باقالة مسؤول محلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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