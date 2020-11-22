الصدر يغرد عن الانتخابات وقسمه بشأن عدم خوضها

غرد زعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، بشأن الانتخابات وقسمه بعدم خوضها.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "إن بقيت وبقيت الحياة.. سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة.. فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء".

واضاف "سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل.. سأقرر خوضكم للانتخابات، فالسبب الذي أدى الى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي وما ذلك إلا لنخلص العراق من (الفساد) و (التبعية) و (الانحراف)".

وتابع الصدر "أيها الأحبة إن الدين والمذهب والوطن في خطر.. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".