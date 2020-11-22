عمليات الانبار تعلن اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا منتسب المرور في الكرمة

اعلنت قيادة عمليات الانبار، الاحد، عن اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا منتسب المرور في الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية امنية مباغته تم اعتقال المفرزة الارهابية التي تتالف من اربعة ارهابيين وقامت بقتل الشهيد منتسب المرور احمد خلف جاسم في قضاء الكرمة والذي تم اغتياله قبل ثلاث ايام".

واضاف ان "العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء ٤٠ مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبي استخبارات لواء ٢٧".

يذكر ان مجموعة ارهابية اقتحمت قبل ثلاثة ايام منزلا تابعا لمنتسب بالمرور في قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.