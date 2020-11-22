كشف مصدر سياسي، الاحد، ان هناك مطالبات نيابية باستبدال المدراء العامين في الوزارات المهمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك الكثير من المدراء العامين في الدوائر الحكومية مضى على تسنمهم مناصبهم منذ مدة طويلة ووجود اخرين متلكئين في عملهم ولا يقدمون شيئا سوى عرقلة المعاملات والمشاريع".
واضاف ان "الكثير من النواب يطالبون باستبدال هؤلاء المدراء في الوزارات المهمة كالنفط والكهرباء"، لافتا الى انهم "هددوا بكشف اسماء هؤلاء المدراء امام الراي العام في حال لم يتم ضخ دماء جديدة في هذه المناصب الحساسة".
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