تنشر الخليج 365، صوراً لمدينة الرمادي في محافظة الانبار، بعد هطول الأمطار الغزيرة في أغلب المناطق. وتظهر الصور عدم تأثر أغلب شوارع المدينة بالامطار بخلاف مناطق اخرى من العراق وتحديداً العاصمة بغداد. وأدناه صور شوارع الرمادي:

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هكذا بدت شوارع الرمادي برغم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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