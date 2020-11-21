ثلاثة قتلى بينهم مدير مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ثلاثة من القوات الأمنية بينهم مدري مركز شرطة بهجوم مسلح في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على طريق الرابط بين قرية المسحك وناحية الزوية في صلاح الدين واثناء انفجار العبوة هرعت قوة من الجيش والحشد الى المكان".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "كان هناك كمين في الجبل وقاموا بالرمي بأتجاه القوة ما اسفر عن مقتل ثلاثة من القوات الامنية بينهم مدير مركز شرطة قرية المسحك".