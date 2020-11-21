دولة مجاورة للعراق تسجل أثقل حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم السبت تسجيل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الوباء.
وسجلت وزارة الصحة 135 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 440805، والوفيات إلى 12219.
وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.
يذكر أن السلطات الصحية قررت في يوليو الماضي إحصاء الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهي خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقي.
وفرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا جزئيا للتجول وحدت من ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.
يذكر أن السلطات الصحية قررت في يوليو الماضي إحصاء الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط، وهي خطوة يرى فيها منتقدوها محاولة لتغطية حجم الجائحة الحقيقي.
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