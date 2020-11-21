طفرة في إصابات كورونا تدفع كندا لغلق كبرى مدنها

أعلنت السلطات الكندية إغلاق مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة 28 يوما، بهدف احتواء تفشي وباء كورونا.
وستغلق بموجب هذه الإجراءات المتاجر والشركات والمطاعم، كما ستحظر التجمعات والفعاليات التي تشارك فيها عائلات مختلفة داخل أماكن مغلقة، بينما لا يتجاوز عدد المشاركين في التجمعات بالأماكن المفتوحة العشرة أشخاص.
وسجلت أونتاريو 1400 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في المقاطعة إلى أكثر من 100 ألف.
وسجلت أونتاريو 1400 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في المقاطعة إلى أكثر من 100 ألف.
وأعلنت تورنتو تسجيلها حصيلة إصابات قياسية يوم الثلاثاء الماضي، مع استمرار رصدها مئات الإصابات يوميا هذا الأسبوع.
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