حظر كلي في عدد من مناطق سوريا بسبب كورونا

فرض المجلس التنفيذي في ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على عدد من مناطق الشمال السوري بعد تزايد الإصابات والوفيات بكورونا.

وشمل الحظر الكلي الذي أعلنته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كلا من الحسكة، والقامشلي، والطبقة، والرقة. ويبدأ الحظر من يوم الخميس المقبل ولمدة عشرة أيام.



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