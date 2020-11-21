دولة أوروبية تسجل نحو 20 ألف إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 19875 إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ويمثل كلا الرقمين انخفاضا عن بيانات يوم الجمعة، التي أظهرت ارتفاعا يوميا في حالات الإصابة بـ20252، و511 وفاة.
وتحتل بريطانيا عالميا المركز السابع بإجمالي إصابات يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص ووفيات بلغت أكثر من 54 ألف حالة.
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