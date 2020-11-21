البرلمان يقرر استئناف جلسته الاثنين المقبل

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يستأنف جلسته يوم الاثنين المُقبل".

جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم السبت، جلسته الثالثة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الحلبوسي.



وشهدت الجلسة استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الذي أعلن خلال الجلسة "الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد للجيش الابيض لجميع القنوات خلال هذا العام".