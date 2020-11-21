الثقافة تكسب حكماً قضائياً برد دعوى تمنع هدم وتجديد عقار في شارع الرشيد

اعلنت وزارة الثقافة، السبت، عن كسبها حكماً قضائياً برد دعوى تمنع هدم وتجديد عقار في شارع الرشيد، عازية السبب الى ان الشارع من التراث.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بإشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ومتابعة مدير قسم الشؤون القانونية المشاور القانوني الأقدم كرم حسين وبتمثيل قانوني الحقوقيتان صابرين عودة، وميادة رعد من قبل الوزارة في دعوى منع هدم وبناء عقار في شارع الرشيد".

واضافت انه "حصلت على حكم من رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة برد دعوى قضائية تمنع هدم وتجديد بناء عقار في شارع الرشيد"، معتبراً ان "شارع الرشيد من معالم التراث العراقي حسب الإعلان المستند عليه بدفع قانونية الوزارة لدعوى المدعي عليه والصادر عام 2017".

وأوضح مدير قسم الشؤون القانونية كرم حسين ان "الآثار والتراث محمية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما إن السعي مستمر بالحفاظ على الآثار والتراث بالتنسيق مع التشكيلات المختصة في وزارتنا والجهات الرسمية الأخرى، وتعقب المتجاوزين على الآثار والتراث أمام كافة السلطات لإيقاع العقوبات بحقهم واتخاذ التدابير والحماية المقررة قانوناً للحفاظ على الآثار والتراث العراقي".