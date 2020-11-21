استهداف خطوط الكهرباء الناقلة بهجمات متتالية وسقوط احد الابراج بنينوى

اعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن إستهداف الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية وبهجمات متتالية ادى لاسقاط ابراج الطاقة لخط (الكياره_سد الموصل ٤٠٠ ك.ف).

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "الارهاب والتخريب عاود إستهدافه للخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية بغية تعطيل الحياة وحرمان المواطنين من الكهرباء، أذ بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠ مساءاً حدث إنفصال لخط سد الموصل - قيارة الغازية جهد ٤٠٠ ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير قوائم البرج المرقم (٣٧٦) مما ادى الى سقوطه وتضرر البرج المرقم (٣٧٧) بالقرب من سيطرة العقرب وتحديداً في قرية المزملات".

واضافت ان "ذلك ادى لإنفصال الخط المذكور وتحديد احمال المنظومة الكهربائية في عموم محافظة نينوى ومناطق القاطع الشمالي من محافظة صلاح الدين"، مشيرة الى انه "على الفور وبمتابعة مباشرة من مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الشمالية، شرعت ملاكات الوزارة من فرق صيانة الخطوط في شبكة نقل كهرباء نينوى وبالتعاون مع شرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان الحادث، وباشرت العمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار وتسليك الخط لأعادته للخدمة بأسرع وقت".

واكدت الوزارة "ضرورة تعضيد جهودها من قبل المؤسسات العسكرية والامنية والاستخبارية فضلاً عن المواطنين للحد من العابثين بأمن بلدنا وبناه التحتية والخدمية".