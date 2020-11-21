نائبة تقدم طلبا لوزير التعليم بشأن مجموعة من المعلمين والمعلمات 'وثيقة'

قدمت النائبة رشا الحاتمي، السبت، طلبا لوزير التعليم بشأن مجموعة من المعلمين والمعلمات. وقالت اعلام كتلة صادقون في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "النائبة رشا الحاتمي قدمت طلبت الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مجموعة من المعلمين والمعلمات من جميع الاختصاصات حول قبولهم لنيل شهادة البكالوريوس".

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