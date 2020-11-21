الانواء تنشر تقريرا حول الامطار التي سقطت اليوم

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نشرت هيئة الانواء الجوية، السبت، تقريرا حول حالة الطقس والامطار التي سقطت اليوم.
وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف للسومرية نيوز، نسخة منه ان "أمطار اليوم ناجمة عن اندماج منخفضين"، مبينا ان "الأمطار المتساقطة في بغداد خلال 3 ساعات بلغت 67.7 ملم".
واضاف ان "هناك احتمالية حدوث سيول في بعض المناطق الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة".
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