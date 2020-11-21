اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمين الجميل.. تعرفوا الى أبرز احداث اليوم

2020-11-21 | 14:09 1,173 مشاهدة 1877 - توماس إديسون يخترع آلة الفونوغراف.

1949 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على استقلال ليبيا مع وحدة أراضيها.

1991 - انتخاب المصري بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا للأمم المتحدة لُيصبح أول أمين عام من دولة عربية.

2006 - اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمين الجميل إثر تعرضه لإطلاق نار

2008 - مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من أربع سنوات إلى سته سنوات.

2017 - رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يستقيل من منصبه بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في هذا المنصب.

اليوم العالمي للتلفاز.

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