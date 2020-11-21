انخفاض ملحوظ بحالات الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي لليوم السبت

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت وزارة الصحة 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 2646 مصابا للشفاء من كورونا وتم تسجيل وفاة 42 حالة بكورونا في عموم البلاد

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