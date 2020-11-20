نادي الجامعة يعلن جاهزية ملعب البرج لاحتضان مباريات الفريق

رياضة 2020-11-20 | 18:59 765 مشاهدة اعلنت ادارة نادي الجامعة جاهزية ملعب البرج في جامعة بغداد لأستضافة مباريات الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الاولى . وقال المدير الأداري للنادي صباح جعير في بيان إن "كوادر العمل تواصل الليل بالنهار في تأهيل الملعب، الذي بات جاهزاً لأستقبال المباريات". واضاف "أنهينا كافة الإجراءات الأدارية لتجهيز الملعب لأحتضان أولى مباريات الفريق والتي ستكون امام نادي الوديع يوم غد السبت". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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