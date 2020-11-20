عثرت قوة امنية، الجمعة، على جثة امراة قتلت نحرا في محافظة نينوى.
وقال مصدر امني للـ الخليج 365، ان "قوة امنية في حي الشيماء عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مقتولة وعليها علامات نحر من الرقبة ومرمية بمكب للنفايات في نينوى".
واشار المصدر الى ان "الجثة عليها علامات تعذيب ومكتوب على جبهتها عبارة (غسل عار)".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتوب على جبهتها 'غسل عار'.. العثور على جثة امراة في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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