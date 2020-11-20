مكتوب على جبهتها 'غسل عار'.. العثور على جثة امراة في نينوى

وقال مصدر امني للـ الخليج 365، ان "قوة امنية في حي الشيماء عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مقتولة وعليها علامات نحر من الرقبة ومرمية بمكب للنفايات في نينوى".

واشار المصدر الى ان "الجثة عليها علامات تعذيب ومكتوب على جبهتها عبارة (غسل عار)".