وقالت مديرة الملتقى شمس التميمي في تصريح تابعته الخليج 365، إن "الملتقي يهتم بأفلام المخرجات العراقيات في السينما العراقية، اذ سيقام في صالات العرض بمول بغداد في منطقة الحارثية، وستكون الافتتاحية بالساعة الخامسة عصر يوم 24 ويستمر ليوم 25".
واضافت ان "الملتقى سيتضمن الكثير من الفعاليات والنشاطات الخاصة بالسينما العراقية مع عرض لعدد من الافلام"، متوقعا ان "يشهد حضور لافت للاهتمام الكبير بالسينما العراقية.
واضافت ان "الملتقى سيتضمن الكثير من الفعاليات والنشاطات الخاصة بالسينما العراقية مع عرض لعدد من الافلام"، متوقعا ان "يشهد حضور لافت للاهتمام الكبير بالسينما العراقية.
واشارت التميمي الى ان "المتلقي يسعى لتوحيد الطاقات النسوية في مجال الفن مع رفد السينما العراقية بالرؤى والخطط والافكار الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. بغداد تحتضن الملتقى السينمائي النسوي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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