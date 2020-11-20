الأسبوع المقبل.. بغداد تحتضن الملتقى السينمائي النسوي الأول

وقالت مديرة الملتقى شمس التميمي في تصريح تابعته الخليج 365، إن "الملتقي يهتم بأفلام المخرجات العراقيات في السينما العراقية، اذ سيقام في صالات العرض بمول بغداد في منطقة الحارثية، وستكون الافتتاحية بالساعة الخامسة عصر يوم 24 ويستمر ليوم 25".واضافت ان "الملتقى سيتضمن الكثير من الفعاليات والنشاطات الخاصة بالسينما العراقية مع عرض لعدد من الافلام"، متوقعا ان "يشهد حضور لافت للاهتمام الكبير بالسينما العراقية.

واشارت التميمي الى ان "المتلقي يسعى لتوحيد الطاقات النسوية في مجال الفن مع رفد السينما العراقية بالرؤى والخطط والافكار الجديدة".