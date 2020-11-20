الموقف الوبائي.. 2353 اصابة جديدة بكورونا و2904 حالة شفاء

اعلنت وزاررة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد، فيما اشارت الى تسجيل 2353 اصابة جديدة بالفيروس و2904 حالة شفاء، اضافة الى 49 وفاة. وفي ادناه نسحة مصورة من موقف اليوم:

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