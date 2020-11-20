أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة، الانتهاء من إعداد موازنة 2021، فيما وعدت بإرسالها إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً.
وتابع الهنداوي: "إذا كان هناك فائض في الأموال فإنه سيتحول إلى الجانب الاستثماري حيث ستكون الأولوية للمشاريع المستمرة التي هي هي قيد التنفيذ ووصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة "، مؤكداً "عدم إدراج أي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2021 ".
وأوضح أن "لدينا أكثر من ستة آلاف مشروع في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات وأغلبها مهدد بالتوقف بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، لافتاً إلى أن "الوزارة فاتحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لوضع أولويات لهذه المشاريع وفي حال توفرت الأموال اللازمة ستكون الأولوية لمشاريع محددة من ضمنها المشاريع ذات الطابع الخدمي والمشاريع التي هي قيد الإنجاز ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإنجازها" .
كانت هذه تفاصيل خبر التخطيط تحدد موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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