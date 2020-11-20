حفيدتا كاظم الساهر يخطفن أنظار المتابعين بملامحهما الأجنبية

الصورة جمعت بين ابن كاظم الساهر الأكبر وسام وقد جلست آية وسنا بناته على أقدامه حيث لعب معهما بطريقة عفوية ولم يلاحظ أياً منهم أن التقاط الصورة أو نظر إلى الكاميرا.

الصورة لم يظهر عليها أي تاريخ ولا يعرف أحد متى تم التقاطها لكن تعليقات الجمهور ركزت على جمال حفيدات كاظم الساهر والبراءة التي ظهرت بوضوح عليهم، الصورة لاقت رواج كبير بخاصة وأن كاظم الساهر من النجوم الذين لا ينشرون صور عائلية إلا في أضيق الحدود.

هذه ليست المرة الأول التي يتم فيها تداول صور لحفيدات كاظم الساهر حيث تم نشر صورة لهم عندما كانوا أصغر سناً وأيضاً أعجب بها الجمهور كثيراً حتى أن كاظم نشر صورة لحفيدته آية وعلق عليها البنية كما نشر صورة أخرى لابنه وسام برفقة سنا.

عائلة كاظم الساهر كانت دائماً بعيدة عن الأضواء حتى عندما خرت شائعات عن وقوع الطلاق بين ابنه وسام وزوجته السيدة سارية الصواف بعد زواج دام 5 سنوات لم تؤكد العائلة صحة هذه الشائعة أو تنفيها وظل الأمر غير معروف إلى اليوم.

على جانب آخر كان كاظم الساهر قد أطلق أغنية عراقنا قبل فترة القصيرة الأغنية من تأليف كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل وألحان القيصر نفسه وحققت نجاح كبير وكان قد صرح قبل إطلاقها أنها هدية من أجل العراق وشعبه حتى أن البعض طالب بأن تصبح الأغنية هي النشيد الوطنى الجديد للعراق.

ومن المتوقع أيضاً أن يطرح كاظم الساهر أغنية الممثلة عبر حساباته على السوشيال ميديا في وقتٍ قريب، كما يعمل حالياً ألبوم جديد لم يستقر على اسمه النهائي بعد لكنه يتكون من 14 أغنية متنوعة من بينها أغنية يا وفية وهي من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وتتميز بالطابع الدرامي لها.