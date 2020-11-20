المكسيك تقر قانون تشريع الماريجوانا

صادق مجلس الشيوخ المكسيكي، على مشروع قانون يشرع بيع واستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية في البلاد بأغلبية ساحقة من الأصوات.
ومن المتوقع إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي سبق له أن أيد هذه المبادرة.
وينص مشروع القانون على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 غراما، وزراعة 4 نبتات من القنب في المنازل.
ويتضمن المشروع حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها للقاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.
وفي حال إقرار القانون، ستنشأ في المكسيك أكبر سوق شرعية في العالم للماريجوانا.
وتأمل السلطات بأن ذلك سيقطع المداخيل عن العصابات الإجرامية الناشطة في البلاد.
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