صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا

وبلغ عدد الإصابات 414 موزعة كالآتي: أبو غريب-------------- 34

أبو دشير ----------------6

الإسكان----------------15

الاعلام-----------------19

البياع-------------------7

التاجي-----------------6

التراث------------------1

الحارثية-----------------1

الحرية-----------------16

الدورة-----------------24

السيدية----------------2

الشالجية ---------------7

الشرطة الخامسة---------3

الشرطة الرابعة-----------4

الشعلة-----------------17

الصالحية ----------------2

الطارمية----------------2

العامرية ----------------14

العطيفية ----------------12

العلاوي-----------------5

الغزالية-----------------20

القادسية-----------------6

الكاظمية-----------------21

اللطيفية ------------------1

المحمودية---------------19

المكاسب -----------------2

المنصور -----------------18

المواصلات---------------1

الوشاش ------------------2

اليرموك -----------------12

اليوسفية -----------------6

جكوك-------------------1

حي الجامعة--------------15

حي الجهاد---------------31

حي العامل---------------19

حي العدل ----------------13

حي الفرات----------------2

سبع البور-----------------7

سويب--------------------1

شارع حيفا----------------3

كرادة مريم----------------2

ناحية الرشيد--------------3

سكنة جانب الرصافة --------8

محافظة الانبار------------- 1

محافظة المثنى -------------1

محافظة ديالى --------------1

محافظة صلاح الدين ---------1 الحارثية-----------------1الحرية-----------------16الدورة-----------------24السيدية----------------2الشالجية ---------------7الشرطة الخامسة---------3الشرطة الرابعة-----------4الشعلة-----------------17الصالحية ----------------2الطارمية----------------2العامرية ----------------14العطيفية ----------------12العلاوي-----------------5الغزالية-----------------20القادسية-----------------6الكاظمية-----------------21اللطيفية ------------------1المحمودية---------------19المكاسب -----------------2المنصور -----------------18المواصلات---------------1الوشاش ------------------2اليرموك -----------------12اليوسفية -----------------6جكوك-------------------1حي الجامعة--------------15حي الجهاد---------------31حي العامل---------------19حي العدل ----------------13حي الفرات----------------2سبع البور-----------------7سويب--------------------1شارع حيفا----------------3كرادة مريم----------------2ناحية الرشيد--------------3سكنة جانب الرصافة --------8محافظة الانبار------------- 1محافظة المثنى -------------1محافظة ديالى --------------1محافظة صلاح الدين ---------1 وبلغ عدد حالات الشفاء: 604، والوفيات 4

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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