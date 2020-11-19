إخماد حريق 'سوق الساحة' دون خسائر بشرية (صور)

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، إخماد الحريق الذي اندلع داخل "سوق الساحة" في الشعلة شمال غربي بغداد، دون خسائر بشرية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقها أخمدت بوقت قياسي، حريقاً اندلع في محلين لبيع المواد الغذائية (جملة) في منطقة الشعلة، دون خسائر بشرية".
وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل "سوق الساحة" في الشعلة.
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