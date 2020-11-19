'حاكم مستبد وعالم بلا ألوان'.. أوباما يكشف تفاصيل مثيرة عن السعودية ومصر

وكتب في مذكراته حسب وكالة "فرانس برس" أن زيارته للسعودية "تركت انطباعا قاتما عنها وفصلها الصارم بين الجنسين، والأعراف الدينية السائدة فيها".

وكتب أوباما أنه صدم من الشعور بـ"القمع والحزن الذي يولده مثل هذا المكان الذي يمارس الفصل"، وقال: "كأنني دخلت فجأة إلى عالم كانت فيه كل الألوان صامتة".



كما كشف أن القصر الملكي حاول منحه مجوهرات فاخرة وقت زيارته.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن أوباما يتذكر عندما سأل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في مأدبة عشاء رسمية عام 2009، كيف تمكن من الحفاظ على منزله مع زوجاته الـ12 وأبنائه الـ40 وعشرات الأحفاد وأحفاد الأحفاد، وكان رد الملك السعودي عليه: "الأمر أكثر تعقيدا من سياسات الشرق الأوسط".

وبخصوص مصر، كتب أوباما أنه بعد لقائه مبارك في 2009 "أصبح لديه انطباع سيصبح مألوفا جدا في تعامله مع الحكام المستبدين المسنين، وهو أنهم منغلقون على أنفسهم داخل قصورهم، وكل تفاعل لهم يكون من خلال الموظفين المتعصبين الذين يحيطون بهم، كما أنهم غير قادرين على التمييز بين مصالحهم الشخصية ومصالح شعوبهم".