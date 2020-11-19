رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات بالمنطقة

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، تلقته الخليج 365، ان " رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية السير جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي".وبحث اللقاء بحسب البيان "العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب".

وقال رئيس الجمهورية إن "الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، مشدداً على ضرورة التكاتف الدولي في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطراً عابراً للحدود يهددُ الجميع".

وأشار الرئيس إلى أن "قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدات، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم".



وأكّد صالح "أهمية تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

من جانبه أكّد المستشار جون لوريمر تأييده لـ"طروحات رئيس الجمهورية وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب، كما أكّد التزام بلاده في دعم قوات الأمن العراقية تدريباً وتسليحاً، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق".