دعوة نيابية للإسراع بتشريع قانون حماية 'المسعف الطوعي'

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، الى سرعة استكمال وتشريع مقترح قانون حماية المسعف الطوعي، مشيرا الى ان الاجراءات الروتينية التي تقوم بها مراكز الشرطة والمستشفيات الحقت الضرر بالضحية والمسعف على حد سواء.



وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك العديد من الحوادث التي تحصل سواء مروريا او لاسباب اخرى من تفجيرات وغيرها، ونشاهد فيها قيام المواطنين بواجباتهم الاخلاقية التي اوجبها الدين والعادات المجتمعية في إسعاف المحتاج في تلك الحالات ونقلهم الى المستشفيات لكنهم يتعرضون الى المسائلة القانونية بسبب القوانين النافذة ما يجعل البعض يعزف عن تقديم المساعدة خشية المسائلة"، مبينا ان "تلك الظروف تحتم علينا ان نمضي بشكل عاجل الى تشريع القوانين التي تحمي المسعفين".



واضاف العقابي، ان "تشريع قانون حماية المسعف الطوعي هو امر واجب وضروري، على اعتبار ان المسعف لا زال يتعرض الى المضايقة بسبب التشريعات القديمة قبل عام 2003 والتي تضع المسعف في حرج شديد وتحت المساءلة القانونية لحين اثباته بأنه مسعف وغير معني بالحادث الذي وقع سواء كان جنائي او عرضي"، لافتا الى ان "تشريع القانون هو شيء واجب بغية حماية الابرياء لان الاجراءات الروتينية التي تقوم بها مراكز الشرطة والمستشفيات تعيق عملية انقاذ الابرياء سواء من المصابين او حقوق المسعفين وبما يلحق الضرر بالضحية والمسعف على حد سواء".



وأكد ان "هنالك ضرورة ملحة للإسراع بتشريع القانون وتعديل القوانين النافذة التي تتقاطع مع هذه حالة الحمية والغيرة في مساعدة الآخرين من المحتاجين للمساعدة، خاصة ان هنالك فعليا مقترح قانون موجود في اروقة مجلس النواب منذ اكثر من عامين ومرفق مع تواقيع نيابية ولا يوجد عليه اي خلافات سياسية لكنه لم يسلط عليه الضوء طيلة الفترة السابقة".

