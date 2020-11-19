أسعار النفط تهبط مع ارتفاع حالات COVID-19

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات ، أو 0.7٪ ، إلى 44.31 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش ، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي CLc1 بمقدار 20 سنتات ، أو 0.50٪ ، إلى 41.77 دولارًا للبرميل.



وارتفع برنت 1.4 بالمئة وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.

المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المرتبطة التاجى طغت الأخبار المتفائلة من شركة فايزر PFE.N وBioNTech 22UAy.DE التي تسعى للاعلان عن لقاح ضد الفيروس الشهر المقبل.

تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة من COVID-19 معلمًا جديدًا قاتمًا حيث فقد 250 ألف شخص يوم الأربعاء ، وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى مستوى للإنذار من فيروس كورونا يوم الخميس مع تسجيل حصيلة يومية للحالات الجديدة لتسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 500 حالة ، وتجاوزت روسيا 2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الإبلاغ عن 23610 إصابة و 463 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 .