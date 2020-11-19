أسعار النفط تهبط مع ارتفاع حالات COVID-19

انخفضت العقود الآجلة للنفط، الخميس، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتشديد القيود الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مما جعل مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود، يفوق أنباء اللقاحات المتفائلة.
وارتفع برنت 1.4 بالمئة وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.
المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المرتبطة التاجى طغت الأخبار المتفائلة من شركة فايزر PFE.N وBioNTech 22UAy.DE التي تسعى للاعلان عن لقاح ضد الفيروس الشهر المقبل.
تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة من COVID-19 معلمًا جديدًا قاتمًا حيث فقد 250 ألف شخص يوم الأربعاء ، وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى مستوى للإنذار من فيروس كورونا يوم الخميس مع تسجيل حصيلة يومية للحالات الجديدة لتسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 500 حالة ، وتجاوزت روسيا 2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الإبلاغ عن 23610 إصابة و 463 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 .
قالت مصادر إن أعضاء أوبك + يميلون لتأجيل الخطة الحالية لزيادة الإنتاج في يناير بمقدار مليوني برميل يوميا.
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