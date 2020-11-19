2 زيت جوز الهند: يمكن أن يؤدي استخدامه إلى تفاقم حالة الحرق بدلاً من شفاء الجلد.
3 بياض البيض: يستخدمه بعض الأشخاص من أجل تجفيف الحرق. وما لا يعرفه هؤلاء هو أنه يمكن أن يسبب عدوى بكتيرية وحساسية.
4 معجون الأسنان: يعتبر استخدامه من أكثر الطرق المنزلية شيوعاً. لكن يجب أن نتذكر أنه يحتوي على مكونات يمكن أن تسبب تهيج البشرة المحترقة وتلحق بها الضرر.
5 مكعبات الثلج: يمكن أن تحد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ما يزيد الأمر سوءًا.
أما أفضل طريقة للتعامل الفوري مع الجروح فتقوم على وضع المنطقة المصابة تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة ثم غسلها بالصابون والماء وتطبيق القليل من جل الصبار عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق منزلية شائعة لعلاج الحروق لكنّها مؤذية... تجنّبوها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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