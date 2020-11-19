المتحدث باسم الكاظمي يعلن نتائج الحملة الكبرى التي نفذها مكافحة الارهاب باربع محافظات

اعلن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء، الخميس، عن نتائج "الحملة الكبرى" التي نفذها مكافحة الارهاب في اربع محافظات.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب حملة كُبرى لمُلاحقة بقايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظات (ديالى،كركوك، نينوى، الأنبار)".
واضاف ان "الجهاز باشر عملياته بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في مدينة الموصل تلاه واجبين آخرين أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين أثنان منهم في قضاء الفلوجة والآخر في مُحافظة كركوك".
واضاف انه "تنفيذًا أمر القائد العام للقوات المُسلحة بالإهتمام بالملف الأمني في مُحافظة ديالى باشر جهاز مُكافحة الإرهاب، بسلسلةٍ من الواجبات أسفرت عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين بينهم عُنصر خطير ينتمي لعصابات داعـش الإرهابية".
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