الفياض ووزيرة الهجرة يبحثان عودة جميع النازحين الى مناطقهم

وقال بيان لمكتب الفياض تلقته السومري نيوز، "ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفيض استقبل وزيرة الهجرة، وجرى خلال اللقاء بحث ملف إكمال عودة النازحين في المناطق المحررة".

، واكد الجانبان على "أهمية تنسيق الجهود الحكومية المشتركة لاستكمال عودتهم إلى مناطق سكناهم.



كما اثنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق بحسب البيان "على جهود الحشد الشعبي في تسهيل الإجراءات الأمنية المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم".

من جهته الفياض ان "هيئة الحشد الشعبي مستمرة في تقديم الدعم والإسناد لتسهيل مهمة الوزارة بتأمين عودة العوائل النازحة الى ديارها الاصلية، مؤكداً أن دماء الشهداء كانت سبيلاً لتحقيق النصر وتحرير الأرض من دنس عصابات داعش، واليوم لن يتوانى أبطال الحشد في بذل المزيد من الجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم وترسيخ السلم والاستقرار في تلك المناطق" .