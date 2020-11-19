تركيا تتفق مع 'فايزر' على شراء مليون لقاح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عزم بلاده الحصول على مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا كدفعة أولى من شركة "فايزر" الأمريكية خلال ديسمبر المقبل.
وقال قوجة في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مساء الأربعاء: "المليون جرعة هذه ستكون بمثابة دفعة أولية، وسيتم الحصول عليها منتصف ديسمبر، على أن تزيد الكمية بشكل تدريجي خلال الشهر التالي، كانون الثاني لتصل لـ25 مليون جرعة".
كما أشار الوزير إلى "إمكانية شراء 10 ملايين جرعة لقاح من الصين، في كانون الاول أيضا"، مبينا أن "اللقاح المحلي سيصبح جاهزا في نيسان المقبل".
وكانت شركة "فايزر" لتصنيع الأدوية أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى لقاح للفيروس بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية بنسبة فعالية تصل إلى 90%، قبل أن توضح أمس الأربعاء أن نسبة الفعالية بلغت 95%.
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