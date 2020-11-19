متظاهرون يغلقون جسر الحضارات ويطالبون بإقالة محافظ ذي قار

أقدم عدد من المتظاهرين، الخميس، على إغلاق جسر الحضارات في محافظة ذي قار، فيما طالبوا بإقالة المحافظ.

وقال مراسل الخليج 365، إن عدداً من المتظاهرين، اقدموا، اليوم، على إغلاق جسر الحضارات وطالبوا بإقالة محافظ ذي قار. وأضاف أن المتظاهرين أقدموا أيضاً على إغلاق جسر النصر وطالبوا بإقالة مدير البلدية الناصرية.





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