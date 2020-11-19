حذرّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، من "أسوأ سيناريو" قد تشهده بغداد مع حلول الذكرى السنوية الأولى على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.
وقال زيباري في تغريدة له على "تويتر" إن "الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد مؤخرا هي تصعيد خطير من قبل الجماعات المسلحة".
واضاف "سيأتي الأسوأ في الذكرى السنوية الأولى بمقتل الجنرال قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ينبغي أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي كردي محذرا المركز من 'أسوأ سيناريو' مع ذكرى مقتل سليماني والمهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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