ترامب يدفع ثلاثة ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن

قام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار للتقدم بطلب إعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين في ولاية ويسكونسن.

وقد تبدأ إجراءات إعادة الفرز الخميس في مقاطعتي ميلووكي وداين على أن تنتهي في الأول من كانون الأول.

وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، بإجمالي أصوات الولاية بفارق 20608 صوتاً كما حصل على 577455 صوتاً مقابل 213157 لترامب بالمقاطعتين.

وقال جيم تروبيس، وهو محام في الولاية يعمل مع حملة ترامب: "من حق شعب ويسكونسن أن يعلم إذا ما تمت انتخاباته بشكل قانوني وشفاف (أم لا)".

وأضاف "للأسف لا يمكن الوثوق بنزاهة نتائج الانتخابات دون إعادة فرز الأصوات في هاتين المقاطعتين والتطبيق الموحد لمتطلبات الاقتراع الغيابي في ويسكونسن. لن نعرف النتائج الحقيقية للانتخابات حتى يتم احتساب الأصوات القانونية فقط".

ورد نيت إيفانز، المتحدث باسم حملة بايدن بأن " نتائج المسح الرسمية أكدت مجدداً فوز جو بايدن الواضح والمدوي في ولاية ويسكونسن بعد أن شارك ناخبو ويسكونسن في الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية".

وأضاف "إعادة فرز الأصوات المنتقاة والاختيارية لمقاطعتي ميلووكي وداين لن يغير هذه النتائج".